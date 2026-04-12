Путин посетил торжественное пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя

В Храме Христа Спасителя прошло торжественное пасхальное богослужение. Церемонию посетил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Праздничную службу в важнейшую для всех православных христиан дату провел сам предстоятель РПЦ Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В честь Пасхи в российскую столицу из Храма Гроба Господня в Иерусалиме был доставлен Благодатный Огонь.

Сотни верующих совершили вокруг главного храма Московского патриархата крестный ход, сопровождавшийся звоном колоколов. По его завершению процессия вернулась обратно в собор для продолжения молитвы.

Разделить радость пасхального торжества со своим народом прибыли глава государства Владимир Путин, а также мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что самолет «Роскосмоса» с благодатным огнем на боту прибыл в столичный аэропорт «Внуково», где его встретили представители различных епархий. Лампаду с реликвией удалось доставить в Москву несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.