Роскосмос запустил в «Госуслугах» прием заявок в космонавты

Портал «Госуслуги» запустил прием заявлений на прием в отряд космонавтов. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«На сайте "Госуслуг" открывается возможность электронной подачи документов для участия в открытом отборе в отряд космонавтов Роскосмоса... Подобная цифровая услуга используется впервые и упрощает процедуру сбора и передачи части документов в Центр подготовки», - говорится в пресс-релизе госкорпорации.

Отмечается, что для участия в программе обязательно гражданство РФ, высшее образование из утвержденного перечня и стаж работы по специальности не менее трех лет, а также владение как минимум одним иностранным языком. Кроме того, кандидат должен быть не старше 35 лет, не иметь судимостей и обладать хорошей физической формой.

В Роскосмосе уточнили, что подать заявку через «Госуслуги» можно до 30 июня 2026 года. Услугу запустили в честь Дня Космонавтики.

Ранее Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравили всех россиян с Днем космонавтики прямо с борта Международной космической станции.