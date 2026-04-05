«Давайте мечтать о звездах»: космонавты поздравили с праздником с борта МКС

Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравили всех россиян с днем космонавтики прямо с борта Международной космической станции. Об этом сообщил Роскосмос.

65 лет назад Юрий Гагарин первым на Земле совершил виток вокруг планеты. Сергей Микаев отметил, что сейчас космонавты делают сотни и тысячи таких витков.

«И не просто летаем - работаем, помогаем двигать науку вперед, получать новые знания о жизни человека в космосе, чтобы наши последователи смогли продвинуться еще дальше в познании Вселенной», - сказал Микаев.

Андрей Федяев напомнил об указе президента РФ Владимира Путина ежегодно проводить неделю космоса и предложил всем смотреть наверх, мечтать о звездах и дальних планетах. По его словам, главная цель - зажечь в сердцах миллионов детей искру любви к космосу.

«Поздравляем всех, кто с надеждой смотрит в небо и верит, что однажды сможет дотянуться до своей звезды!» - подытожил Роскосмос.

9 апреля в Музее космонавтики открылась выставка «СЕРДЦЕ ПЕРВОГО», посвященная 65-летию первого полета человека в космос. Главный артефакт выставки - электрокардиограмма Юрия Гагарина, снятая перед полётом. Также в Музее представлены катапультные кресла, носимые аварийные запасы космонавта и подлинный мундир Юрия Алексеевича.