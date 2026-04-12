Песков: территориальные разногласия РФ и Киева заключаются «в считанных километрах»

По словам Пескова, после освобождения ДНР, российские войска выйдут на административные границы.
Глеб Владовский 12-04-2026 13:29
© Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области, РИА Новости

Территориальные разногласия между Россией и Украиной заключаются в «считанных километрах». Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это, действительно, считанные километры. Грубо говоря, там 18-17% Донецкой Народной Республики, которую осталось нам освободить», - подчеркнул он в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что полное освобождение ДНР будет подразумевать выход российских военнослужащих на административные границы.

Ранее журнал National Interest сообщил, что Украине придется принять навязываемые Западом гарантии безопасности, которые не имеют какого-либо содержания.

#в стране и мире #Украина #ДНР #Дмитрий Песков #территориальные споры
