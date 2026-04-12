Территориальные разногласия между Россией и Украиной заключаются в «считанных километрах». Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это, действительно, считанные километры. Грубо говоря, там 18-17% Донецкой Народной Республики, которую осталось нам освободить», - подчеркнул он в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что полное освобождение ДНР будет подразумевать выход российских военнослужащих на административные границы.

Ранее журнал National Interest сообщил, что Украине придется принять навязываемые Западом гарантии безопасности, которые не имеют какого-либо содержания.