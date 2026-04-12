Решение европейских стран отказаться от поставок энергоносителей из России свидетельствует о недальновидности их руководства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

При этом он подчеркнул, что подобная близорукость свойственна не всем, и добавил, что некоторые европейские лидеры наоборот выступают за сохранение торгово-экономических связей.

«Зачем априори лишать себя возможности иметь такого партнёра в торгово-экономических делах?», — задал вопрос представитель Кремля.

Ранее критика Дмитрием Песковым позиции Евросоюза по вопросу запрета на поставки российского газа вызвала широкий резонанс в европейских странах.