В Кремле назвали близоруким решение Европы отказаться от энергоресурсов из РФ

Решение европейских стран отказаться от поставок энергоносителей из России свидетельствует о недальновидности их руководства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
При этом он подчеркнул, что подобная близорукость свойственна не всем, и добавил, что некоторые европейские лидеры наоборот выступают за сохранение торгово-экономических связей.
«Зачем априори лишать себя возможности иметь такого партнёра в торгово-экономических делах?», — задал вопрос представитель Кремля.
Ранее критика Дмитрием Песковым позиции Евросоюза по вопросу запрета на поставки российского газа вызвала широкий резонанс в европейских странах.
