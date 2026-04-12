МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле назвали близоруким решение Европы отказаться от энергоресурсов из РФ

Дарья Неяскина 12-04-2026 13:21
© Фото: Roman NaumovURA.RU, Global Look Press

Решение европейских стран отказаться от поставок энергоносителей из России свидетельствует о недальновидности их руководства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.    

При этом он подчеркнул, что подобная близорукость свойственна не всем, и  добавил, что некоторые европейские лидеры наоборот выступают за сохранение торгово-экономических связей.

«Зачем априори лишать себя возможности иметь такого партнёра в торгово-экономических делах?», — задал вопрос представитель Кремля.

Ранее критика Дмитрием Песковым позиции Евросоюза по вопросу запрета на поставки российского газа вызвала широкий резонанс в европейских странах. 

#в стране и мире #Европа #Песков #энергоресурсы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 