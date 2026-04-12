В МИД России назвали ключевое качество для нового генсека ООН

Новый генеральный секретарь ООН должен работать во благо интересов всех государств. Такое заявление сделал директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

«Нельзя допустить, чтобы данный орган (Секретариат ООН - Прим. ред.) в очередной раз превратился в придаток внешнеполитических ведомств западного меньшинства», - подчеркнул он в разговоре с РИА Новости.

Дипломат также отметил, что говорить о предпочитаемых Москвой кандидатах на этот пост преждевременно. По его словам, ход предвыборной кампании начала набирать ход.

Напомним, срок полномочий Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года.