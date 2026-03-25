МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гутерриш: США и Израиль потеряли контроль над операцией в Иране

По мнению генсека ООН, мир находится на грани более масштабной войны.
Вероника Левшина 25-03-2026 18:49
© Фото: Luiz RampelottoEuropa, Newswire, Global Look Press

Военная операция Штатов и Израиля против Ирана вышла из-под контроля. Об этом сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, конфликт вышел за рамки, немыслимые даже для лидеров государств.

«Мир стоит на грани более масштабной войны, нарастающих человеческих страданий и более глубокого глобального экономического потрясения. Это зашло слишком далеко», - заявил Гутерриш.

Напомним, ранее Совбез ООН не принял проект резолюции России по конфликту на Ближнем Востоке. По словам постпреда России при СБ ООН Василия Небензи, результаты голосования отражают выгоду продолжения конфликта для его зачинщиков.

#в стране и мире #ООН #сша #Израиль #Иран #гутерриш
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 