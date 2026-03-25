Гутерриш: США и Израиль потеряли контроль над операцией в Иране

Военная операция Штатов и Израиля против Ирана вышла из-под контроля. Об этом сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, конфликт вышел за рамки, немыслимые даже для лидеров государств.

«Мир стоит на грани более масштабной войны, нарастающих человеческих страданий и более глубокого глобального экономического потрясения. Это зашло слишком далеко», - заявил Гутерриш.

Напомним, ранее Совбез ООН не принял проект резолюции России по конфликту на Ближнем Востоке. По словам постпреда России при СБ ООН Василия Небензи, результаты голосования отражают выгоду продолжения конфликта для его зачинщиков.