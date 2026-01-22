МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин продлил проект перехода на новую систему высшего образования

Кроме того, расширен список вузов-участников.
Владимир Рубанов 22-01-2026 22:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Владимир Путин продлил пилотный проект реформирования высшего образования до 2030 года, расширив список участвующих вузов. Этот эксперимент начался в 2023 году.

В новой системе предусмотрены несколько уровней обучения: базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональная подготовка в аспирантуре. Специализированная подготовка включает магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку. Продолжительность обучения составляет 4-6 лет для базового высшего образования и 1-3 года для магистратуры.

Первоначально проект был рассчитан на период с 2023/24 по 2025/26 учебные годы. Теперь его реализация продлена до 2029/30 учебного года. Список вузов проекта также расширился.

В перечень участников вошли МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Томский государственный университет.

Кроме того, в проекте участвуют Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Российский университет транспорта, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет и Южный федеральный университет.

Документ также расширил круг министерств, участвующих в реализации пилотного проекта. Помимо министерства науки и высшего образования и Минпросвещения, теперь к ним добавились Минздрав РФ, Минсельхоз и Минтранс, поскольку вузы по их профилю тоже включены в проект.

Ранее сообщалось, что с 2026–2027 годов начнется переход на новые уровни высшего образования. Для реализации этого проекта предстоит значительная работа на уровне федерального законодательства. Министерство образования и правительство должны принять новые законы и нормативные акты.

#Вузы #Минобрнауки РФ #магистратура #Минпросвещения РФ #аспирантура #реформа высшего образования #пилотный проект #ординатура
