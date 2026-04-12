С начала перемирия ВСУ 258 раз обстреляли приграничные территории РФ

Украинские боевики обстреляли 258 раз приграничные территории России с момента начала пасхального перемирия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВСУ 258 раз обстреляли из реактивной системы залпового огня, артиллерийских орудий, танков и минометов приграничные территории Российской Федерации и позиции наших войск», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Кроме того, боевики нанесли 1 329 ударов FPV-дронами, а также совершили 375 сбросов различных боеприпасов, в том числе с применением различных типов беспилотников.

Ранее сообщалось, что украинские боевики 1 971 раз нарушили режим пасхального перемирия.

