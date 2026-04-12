МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

С начала перемирия ВСУ 258 раз обстреляли приграничные территории РФ

ВСУ также совершили атаки с применением беспилотников, а также совершили сбросы боеприпасов на позиции российских войск.
12-04-2026 10:09
© Фото: Konopatov Yuri news.ru Globallookpress

Украинские боевики обстреляли 258 раз приграничные территории России с момента начала пасхального перемирия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВСУ 258 раз обстреляли из реактивной системы залпового огня, артиллерийских орудий, танков и минометов приграничные территории Российской Федерации и позиции наших войск», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Кроме того, боевики нанесли 1 329 ударов FPV-дронами, а также совершили 375 сбросов различных боеприпасов, в  том числе с применением различных типов беспилотников.

Ранее сообщалось, что украинские боевики 1 971 раз нарушили режим пасхального перемирия.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #нарушение перемирия
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 