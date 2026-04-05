В Москву доставили благодатный огонь из храма Гроба Господня

Самолет «Роскосмоса» с делегацией Фонда Андрея Первозванного прибыл в аэропорт «Внуково».
Тимур Юсупов 11-04-2026 23:40
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Благодатный огонь доставили в Москву из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Перевозкой лампады с православной реликвией занималась делегация Фонда Андрея Первозванного.

Самолет «Роскосмоса» с благодатным огнем прибыл в столичный аэропорт «Внуково», где его встретили представители различных епархий. Считающееся священным пламя планируется доставить в храм Христа Спасителя для проведения патриаршего пасхального богослужения.

«Ситуация в ближневосточном регионе непростая, но нам было важно выполнить миссию по доставке огня, который ждут миллионы православных христиан нашей страны к празднику Светлой Пасхи. Благодарю экипаж за проделанную профессиональную работу», - приводит пресс-служба «Роскосмоса» слова главы госкорпорации Дмитрия Баканова.

Всего благодатный огонь будет доставлен в 15 различных храмов Москвы, где все желающие смогут возжечь собственные лампады на протяжении всей Светлой Седмицы. Сообщается, также, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл в честь праздника Пасхи выйдет на связь с российскими космонавтами, находящимися на борту Международной космической станции, чтобы обменяться с ними поздравлениями.

Ранее сообщалось, что в Великую субботу в храме Воскресения Христова, также известном как храм Гроба Господня в Иерусалиме прошла церемония схождения Благодатного огня. В этом году она состоялась на фоне сложной обстановки на Ближнем Востоке, из-за чего власти Израиля вводили ограничения на посещение святых мест.

#Москва #в стране и мире #Пасха #Иерусалим #храм христа спасителя #Православие #благодатный огонь #храм гроба господня
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
