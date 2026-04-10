СBS: позиция США о Ливане изменилась после разговора Трампа и Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию в отношении включения Ливана в мирный план после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил CBS.

По словам источников, посредники в переговорах между Штатами и Ираном знали, что двухнедельное перемирие распространяется и на Ливан.

«Президент Трамп был осведомлен о распространении объявленного режима прекращения огня на весь Ближневосточный регион, и он согласился с тем, что оно включает в себя и Ливан. Однако позиция США изменилась после телефонного разговора между Нетаньяху и Трампом», - пишет издание.

Ранее Иран заявил, что не начнет переговоры, пока продолжаются атаки на Ливан. Также Тегеран опроверг слухи о прибытии делегации для проведения переговоров.

Накануне этого заявления Биньямин Нетаньяху поручил министрам начать мирные переговоры с Ливаном с акцентом на разоружение движения «Хезболла».