МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СBS: позиция США о Ливане изменилась после разговора Трампа и Нетаньяху

Источники издания подтвердили, что посредники в переговорах Соединенных Штатов и Ирана знали, что прекращение огня распространяется и на Ливан.
Вероника Левшина 10-04-2026 04:25
© Фото: Daniel Torok, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию в отношении включения Ливана в мирный план после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил CBS.

По словам источников, посредники в переговорах между Штатами и Ираном знали, что двухнедельное перемирие распространяется и на Ливан.

«Президент Трамп был осведомлен о распространении объявленного режима прекращения огня на весь Ближневосточный регион, и он согласился с тем, что оно включает в себя и Ливан. Однако позиция США изменилась после телефонного разговора между Нетаньяху и Трампом», - пишет издание.

Ранее Иран заявил, что не начнет переговоры, пока продолжаются атаки на Ливан. Также Тегеран опроверг слухи о прибытии делегации для проведения переговоров.

Накануне этого заявления Биньямин Нетаньяху поручил министрам начать мирные переговоры с Ливаном с акцентом на разоружение движения «Хезболла». 

#в стране и мире #сша #Трамп #Израиль #ливан #нетаньяху #телефонный разговор
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 