В Росрыболовстве допустили производство икры по итогам года до 11 тысяч тонн

В России производство красной икры по итогам 2026 года может составить около 11 тысяч тонн. Такое заявление сделал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Если мы выловим лососевых в 230 тысяч тонн, производство икры составит 10-11 тысяч... Всем хватит, конечно же», - сказал он в разговоре с журналистами.

Глава ведомства отметил, что при необходимости можно рассмотреть вариант продажи икры на зарубежных рынках.

Ранее в Росрыболовстве заявили, что красную икру в закрытой банке можно хранить в холодильнике год. По словам Шестакова, срок может незначительно варьироваться. Все зависит от способа консервации.