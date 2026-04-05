В Роскачестве рассказали о сроках хранения квитанций об оплате услуг ЖКХ

Документы рекомендуется хранить в течение трех лет.
Андрей Юдин 06-04-2026 19:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Квитанции об оплате услуг ЖКХ рекомендуется хранить в течение трех лет, так как данный срок является периодом исковой давности, который позволяет обратиться за защитой в суд. Об этом сообщили RT в пресс-службе Роскачества.

Сотрудники ведомства объяснили, что если управляющая компания постоянно вносит изменения в начисления позже, то она может потребовать доплаты за якобы возникший долг. В таком случае наличие таких документов станет фактом оплаты.

«Также при смене управляющих компаний данные о плательщиках могут быть утрачены, и для новой УК собственник может оказаться должником. Квитанции, подтверждающие внесённые суммы, докажут отсутствие задолженности перед предыдущей компанией», - отметили представители Роскачества.

Квитанция может потребоваться, когда владелец жилья подключил автоплатеж за коммунальные услуги, но не отслеживает возможное изменение тарифов. По словам экспертов, эти сохраненные документы могут понадобиться, когда размер списания с течением времени увеличился, но собственник это не отследил. Сохраненная история платежей позволит разобраться в сумме списаний и понять причины образования долга и пени.

#ЖКХ #роскачество #Коммунальные услуги #квитанции
