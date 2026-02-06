МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Наземный робот разминировал путь штурмовикам в Сумской области

Беспилотные технологии дают возможность проводить предварительную разведку местности и точно уничтожать цели с безопасного расстояния.
06-02-2026 07:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Инженерно-саперные подразделения гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ при поддержке войск беспилотных систем разминировали маршруты для продвижения штурмовых групп в Сумской области. Это делается для обеспечения безопасности у российской границы.

Каждый день военные инженеры группировки войск «Север» находят и обезвреживают сотни установленных ВСУ мин и неразорвавшихся боеприпасов. Основной способ их уничтожения - подрыв накладными зарядами, которые саперы собирают на месте.

«Прочистка троп, дорог, подвозов. Делаем в минных заграждениях тропы, чтобы штурмовики продвигались вперед. Было такое, что ВСУ минировали дома, где мирные жители находились. При отступлении они минировали все. Заборы, калитки - все, что можно было», - рассказал старший сапер с позывным Шахтер.

Когда нельзя провести разминирование пешком, используются другие методы. Бойцы могут подорвать боеприпасы стрелковым огнем, применить наземные робототехнические комплексы (НРТК) и беспилотные летательные аппараты. Беспилотные технологии дают возможность проводить предварительную разведку местности и точно уничтожать цели с безопасного расстояния. Это снижает риски для личного состава. Однако в условиях глубокого снега применение беспилотников для воздушной разведки ограничено.

Беспилотный аппарат помог разминировать подъездные пути к линии боевого соприкосновения. Расчет НРТК быстро прибыл на место и обеспечил безопасный проход штурмовым подразделениям.

Благодаря слаженным действиям саперов и современным техническим средствам войск беспилотных систем можно надежно обеспечивать безопасность продвижения подразделений и успешно выполнять задачи в ходе специальной военной операции.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Саперы #разминирование #штурмовики #сумская область #инженерно-саперные подразделения #нртк
