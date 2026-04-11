Облетевший вокруг Луны экипаж Orion вернулся на Землю

Вероника Левшина 11-04-2026 04:21
© Фото: NASA © Видео: NASA

Облетевший вокруг Луны экипаж космического корабля Orion миссии Artemis II приземлился у берегов Сан-Диего. Астронавты пробыли в космосе примерно 10 дней. Об этом сообщает NASA.

«Вскоре команда NASA и военные силы США выведет астронавтов из космического корабля Orion и отправит их на USS Murtha», - говорится в сообщении.

На борту корабля астронавты пройдут медицинское обследование, после чего отправятся в космический центр NASA в Хьюстоне. Космический корабль перевезут на военно-морскую базу Сан-Диего, где его разгрузят и подготовят к возвращению на базу NASA имени Кеннеди.

Напомним, 1 апреля состоялся запуск ракеты Space Launch System с космическим кораблем Orion миссии Artemis II. Это первый пилотируемый полет на Луну с момента завершения миссии Apollo 17 в декабре 1972 года. Также это первый полет за пределы низкой околоземной орбиты более чем за полвека.

Экипаж миссии побил рекорд по дальности пилотируемого космического полета, улетев на 248 655 миль от Земли. Также благодаря этой миссии NASA опубликовало первое за 54 года фото Земли целиком.

