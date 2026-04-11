Бывший соратник заподозрил у Трампа деменцию

Бывший соратник Трампа Алекс Джонс предположил, что президент США страдает деменцией.

«Каждый день по пять-шесть раз повторяются фразы "О, мы победили, всё кончено. Нет, эта ситуация будет продолжаться вечно. Я никогда не позволю, чтобы Ормузский был у них. Да, мы сдаём пролив. Я выйду из НАТО. Мы останемся в НАТО"», - заявил Джонс.

По его словам, именно так ведут себя при общении люди на ранних стадиях деменции.

Ранее авторы статьи в британском издании Daily Star заподозрили Трампа в развитии деменции. Причиной таких предположений стало поведение Трампа на встрече с журналистами, где обсуждалось открытие центра для мигрантов «Аллигатор Алькатрас» во Флориде. На вопрос о том, как долго задержанных будут держать в центре, президент вместо прямого ответа начал рассуждать на разные темы.

Физиогномист Олег Воеводин прокомментировал эти теории, заявив, что не видит признаков деменции в поведении американского президента.