Физиогномист прокомментировал теорию о деменции у Трампа

Президента США Дональда Трампа заподозрили в развитии деменции. По мнению авторов статьи в британском издании Daily Star, американский лидер демонстрирует признаки снижения когнитивных способностей.

Причиной таких предположений стало поведение Трампа на встрече с журналистами, где обсуждалось открытие центра для мигрантов «Аллигатор Алькатрас» во Флориде. Как отметили в публикации, на вопрос о том, как долго задержанных будут держать в центре, президент вместо прямого ответа начал рассуждать на разные темы. Он напомнил, что Флорида - его родной штат, и поэтому он сам планирует провести там много времени, затем упомянул налоги в Нью-Йорке и заявил о своей любви к Овальному кабинету.

Отмечается, что интернет-пользователи отреагировали на это по-разному. Кто-то предположил, что Трамп слабоумен или имеет когнитивные нарушения, а некоторые допустили, что у него могут быть просто проблемы со слухом.

Физиогномист Олег Воеводин прокомментировал эти теории. В беседе с 360.ru он заявил, что не видит признаков деменции в поведении американского президента.

«Если мы говорим про его разговор, то он пытается акцентировать внимание и умы людей, которые его слушают, на своих словах. Насчет деменции скажу так, что нет абсолютно - он в здравом уме. Здесь не вижу проблем ни по чертам лица, ни по другим признакам», - цитирует его издание.

Ранее Дональд Трамп рассказал о преимуществе центра содержания мигрантов «Аллигатор Алькатрас», который находится в болотистой местности, где живут крокодилы. Он заявил, что рептилиям «не придется много платить», поэтому их удобно использовать.