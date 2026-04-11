МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Хрустальный купол и карамельный крест: во сколько обошлись россиянам куличи в 2026 году

На изготовление некоторых «роскошных» куличей может уходить до пяти дней.
Анна Полякова Вероника Левшина 11-04-2026 23:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Анна Полякова рассказала о разных куличах этого года. Разброс стоимости куличей широкий: ведь для одних покупателей это - религиозный символ, не требующий больших затрат, для других - элемент праздника, который можно преподнести в качестве подарка, а потому потратить можно больше.

Кулич, который привлек самого короля эстрады Филиппа Киркорова, сравним с покупкой ювелирного украшения. Хрустальный купол и карамельный крест, на изготовление такого кулича уходит до семи часов. Сначала автор оценил его в 20 тысяч рублей, но неделю спустя ценник вырос до 100 тысяч. И покупатели, к слову, находятся.

«Это произведение искусства», - отметил Киркоров.

До шестизначных цифр взлетела стоимость и кулича в виде Собора Василия Блаженного ручной лепки из мастики. Весит чудо-выпечка около четырех килограммов. Есть вариант бюджетнее - кулич с кокошником. Стоимость уже не в четыре прожиточных минимума, а около шести тысяч рублей. Набор пасхальных яиц в виде десерта тоже можно приобрести совсем не по-божеской цене - почти за 16 тысяч. Как говорят пользователи сети - роскошный пасхальный максимум.

Еще один «тяжелый люкс» - полуметровая шоколадная матрешка. Кокошник выполнен вручную из съедобных нитей по технике макраме, а сам символ праздника таится внутри. Готовится по старинному рецепту с добавлением шафрана, белой черешни, клюквы и изюма. Стоимость изделия вместе с шоколадной оболочкой в виде матрешки с кокошником - 33 тысячи рублей. При разработке дизайна автор-кондитер вдохновлялась модным современным веянием - а ля рус. От замеса теста и до финальной росписи уходит до пяти дней.

Если внешняя оболочка не так важна, то найти кулич по идентичному рецепту с тем же высокопарным названием можно и в обычной пекарне. Тесто заготавливается около суток, начинка не дешевая, ведь для некоторых куличей ингредиенты привезли из Италии. Итоговая стоимость большого варианта - 700 рублей.

«Стоимость складывается из достаточно дорогих ингредиентов. Мы специально заказывали цукаты итальянские, цедру апельсина, которая дает приятный оттенок вкуса в самом тесте кулича», - объяснил владелец пекарни Денис Максимов.

Полет фантазии у изготовителей и в сочетаниях начинок. В одном из ресторанов Нижнего Новгорода в пышном воздушном тесте шеф-повар спрятал и шоколадную пасту, и финики, и вяленую бруснику, а украсил все меренговым куполом из сусального золота.

Маркетологи говорят, что в преддверии Пасхи производители стараются удивить потребителя и занять разные ценовые ниши.

«Для некоторых покупателей важно, чтобы подарок стоил определенную сумму. Если он будет стоить меньше - как будто слишком незначительно», - рассказал маркетолог Дмитрий Чумаков.

Позиция русской православной церкви на этот счет однозначна: кулич, по церковным канонам, не должен становиться показателем достатка или способом подчеркнуть социальный статус. К слову, если взяться за самостоятельное приготовление, то кулич обойдется еще дешевле. Стоимость всех ингредиентов: пшеничной муки, сахара, куриных яиц, молока, соли и сливочного масла выйдет в 177 рублей.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, результаты которого показали, что 70% россиян планируют праздновать Пасху в этом году.

#Пасха #наш эксклюзив #стоимость #роскошь #кулич
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 