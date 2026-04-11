Хрустальный купол и карамельный крест: во сколько обошлись россиянам куличи в 2026 году

Корреспондент «Звезды» Анна Полякова рассказала о разных куличах этого года. Разброс стоимости куличей широкий: ведь для одних покупателей это - религиозный символ, не требующий больших затрат, для других - элемент праздника, который можно преподнести в качестве подарка, а потому потратить можно больше.

Кулич, который привлек самого короля эстрады Филиппа Киркорова, сравним с покупкой ювелирного украшения. Хрустальный купол и карамельный крест, на изготовление такого кулича уходит до семи часов. Сначала автор оценил его в 20 тысяч рублей, но неделю спустя ценник вырос до 100 тысяч. И покупатели, к слову, находятся.

«Это произведение искусства», - отметил Киркоров.

До шестизначных цифр взлетела стоимость и кулича в виде Собора Василия Блаженного ручной лепки из мастики. Весит чудо-выпечка около четырех килограммов. Есть вариант бюджетнее - кулич с кокошником. Стоимость уже не в четыре прожиточных минимума, а около шести тысяч рублей. Набор пасхальных яиц в виде десерта тоже можно приобрести совсем не по-божеской цене - почти за 16 тысяч. Как говорят пользователи сети - роскошный пасхальный максимум.

Еще один «тяжелый люкс» - полуметровая шоколадная матрешка. Кокошник выполнен вручную из съедобных нитей по технике макраме, а сам символ праздника таится внутри. Готовится по старинному рецепту с добавлением шафрана, белой черешни, клюквы и изюма. Стоимость изделия вместе с шоколадной оболочкой в виде матрешки с кокошником - 33 тысячи рублей. При разработке дизайна автор-кондитер вдохновлялась модным современным веянием - а ля рус. От замеса теста и до финальной росписи уходит до пяти дней.

Если внешняя оболочка не так важна, то найти кулич по идентичному рецепту с тем же высокопарным названием можно и в обычной пекарне. Тесто заготавливается около суток, начинка не дешевая, ведь для некоторых куличей ингредиенты привезли из Италии. Итоговая стоимость большого варианта - 700 рублей.

«Стоимость складывается из достаточно дорогих ингредиентов. Мы специально заказывали цукаты итальянские, цедру апельсина, которая дает приятный оттенок вкуса в самом тесте кулича», - объяснил владелец пекарни Денис Максимов.

Полет фантазии у изготовителей и в сочетаниях начинок. В одном из ресторанов Нижнего Новгорода в пышном воздушном тесте шеф-повар спрятал и шоколадную пасту, и финики, и вяленую бруснику, а украсил все меренговым куполом из сусального золота.

Маркетологи говорят, что в преддверии Пасхи производители стараются удивить потребителя и занять разные ценовые ниши.

«Для некоторых покупателей важно, чтобы подарок стоил определенную сумму. Если он будет стоить меньше - как будто слишком незначительно», - рассказал маркетолог Дмитрий Чумаков.

Позиция русской православной церкви на этот счет однозначна: кулич, по церковным канонам, не должен становиться показателем достатка или способом подчеркнуть социальный статус. К слову, если взяться за самостоятельное приготовление, то кулич обойдется еще дешевле. Стоимость всех ингредиентов: пшеничной муки, сахара, куриных яиц, молока, соли и сливочного масла выйдет в 177 рублей.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, результаты которого показали, что 70% россиян планируют праздновать Пасху в этом году.