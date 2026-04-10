ВЦИОМ назвал процент россиян, планирующих праздновать Пасху

Для граждан РФ Пасха входит в топ-5 важных праздников.
Глеб Владовский 10-04-2026 13:45
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Globallookpress

Свыше 70% россиян планируют праздновать Пасху 12 апреля в 2026 году. Такие данные приводит ВЦИОМ по результатам опроса.

«73% россиян планируют праздновать Пасху... 46% россиян отметили, что будут готовить пасхальные блюда», - говорится на официальном сайте аналитического центра.

Отмечается, что респонденты внесли Пасху в топ-5 важных праздников. Такое мнение выразили 22% опрошенных. Кроме того, 15% назвали наиболее популярной традицией в этот день покраску яиц.

Ранее эндокринолог, врач превентивной интегративной медицины, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова рассказала, как не навредить себе после завершения семинедельного Великого поста.

#в стране и мире #Пасха #россияне #опрос #ВЦИОМ
