Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Дима Иванов 11-04-2026 14:18
Благодатный огонь сошел в Великую субботу в храме Воскресения Христова, также известном как храм Гроба Господня в Иерусалиме. Паломники по цепочке зажгли свечи и лампады, следует из трансляции ритуала.

Делегация Фонда Андрея Первозванного присутствовала на церемонии. Она прибыла в Иерусалим для доставки частицы огня в Россию.

Частицу святыни доставят в Москву к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя. Также лампады передадут в 15 московских храмов, где получить святыни смогут все желающие.

Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова — в Великую Субботу. В разные годы его ожидание длилось от пяти минут до нескольких часов. Пламя сходит после молитвы в часовне Кувуклии: возгораются лампадка с маслом и 33 свечи по числу земных лет жизни Христа.

В этом году церемония состоялась на фоне сложной обстановки на Ближнем Востоке. Ранее власти Израиля вводили ограничения на посещение святых мест, однако в итоге представители СМИ и верующие смогли присутствовать на событии после отмены части ограничений.

#в стране и мире #Пасха #Иерусалим #благодатный огонь #храм гроба господня
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
