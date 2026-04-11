Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Великую субботу в храме Воскресения Христова, также известном как храм Гроба Господня в Иерусалиме. Паломники по цепочке зажгли свечи и лампады, следует из трансляции ритуала.

Делегация Фонда Андрея Первозванного присутствовала на церемонии. Она прибыла в Иерусалим для доставки частицы огня в Россию.

Частицу святыни доставят в Москву к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя. Также лампады передадут в 15 московских храмов, где получить святыни смогут все желающие.

Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова — в Великую Субботу. В разные годы его ожидание длилось от пяти минут до нескольких часов. Пламя сходит после молитвы в часовне Кувуклии: возгораются лампадка с маслом и 33 свечи по числу земных лет жизни Христа.

В этом году церемония состоялась на фоне сложной обстановки на Ближнем Востоке. Ранее власти Израиля вводили ограничения на посещение святых мест, однако в итоге представители СМИ и верующие смогли присутствовать на событии после отмены части ограничений.