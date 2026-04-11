Орбан: даже разговоры Сийярто с бабушкой прослушивали иностранные спецы

Глава венгерского МИД Петер Сийярто не мог никому позвонить без прослушивания со стороны иностранных спецслужб.
Андрей Юдин 11-04-2026 23:36
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Вмешательство извне в венгерские выборы было неслыханным, а глава венгерского МИД Петер Сийярто не мог никуда позвонить без прослушки иностранных спецслужб. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Во время кампании нам пришлось смириться, или, по крайней мере, жить с еще одним нововведением, а именно с иностранным вмешательством беспрецедентного масштаба. Петер Сийярто даже не может позвонить своей бабушке, чтобы об этом не доложила какая-нибудь спецслужба», - сказал политический деятель на последнем митинге перед выборами.

В марте портал VSquare опубликовал данные на основе прослушки телефонных разговоров Сийярто с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В статье утверждалось, что венгерский чиновник действует в интересах Москвы.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что «подслушивать грешно», комментируя слова пресс-секретаря ЕК Паулы Пинью об утечке разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто. Это произошло на фоне продуктивного диалога между Будапештом и Москвой и выступления стран против зверств киевского режима. Брюссель обеспокоен этим фактом, так как в ЕС закрывают на него глаза.

Кроме того, глава венгерского МИДа отмечал, что за десять дней до выборов в стране Украина активизировала свою силу в выборной гонке для продвижения проукраинской оппозиции. Киевский режим заинтересован в победе лояльной к ней венгерской группировки. Тогда Украина сможет вступить в Евросоюз и НАТО, а также втянуть в конфликт Венгрию.

#в стране и мире #Выборы #Венгрия #прослушка #орбан #сийярто
