Вмешательство извне в венгерские выборы было неслыханным, а глава венгерского МИД Петер Сийярто не мог никуда позвонить без прослушки иностранных спецслужб. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Во время кампании нам пришлось смириться, или, по крайней мере, жить с еще одним нововведением, а именно с иностранным вмешательством беспрецедентного масштаба. Петер Сийярто даже не может позвонить своей бабушке, чтобы об этом не доложила какая-нибудь спецслужба», - сказал политический деятель на последнем митинге перед выборами.

В марте портал VSquare опубликовал данные на основе прослушки телефонных разговоров Сийярто с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В статье утверждалось, что венгерский чиновник действует в интересах Москвы.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что «подслушивать грешно», комментируя слова пресс-секретаря ЕК Паулы Пинью об утечке разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто. Это произошло на фоне продуктивного диалога между Будапештом и Москвой и выступления стран против зверств киевского режима. Брюссель обеспокоен этим фактом, так как в ЕС закрывают на него глаза.

Кроме того, глава венгерского МИДа отмечал, что за десять дней до выборов в стране Украина активизировала свою силу в выборной гонке для продвижения проукраинской оппозиции. Киевский режим заинтересован в победе лояльной к ней венгерской группировки. Тогда Украина сможет вступить в Евросоюз и НАТО, а также втянуть в конфликт Венгрию.