«Подслушивать грешно»: Лавров прокомментировал слив разговора с Сийярто

По словам главы МИД, подобные разговоры лишь подчеркивают тревогу Евросоюза из-за продуктивности Москвы и Будапешта.
Глеб Владовский 11-04-2026 06:30
© Фото: МИД РФ, РИА Новости

Европейским журналистам не следовало сливать частные телефонные разговоры. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова пресс-секретаря ЕК Паулы Пинью об утечке диалога с венгерским коллегой Петером Сийярто.

«Родители должны были научить нынешних европейских ньюсмейкеров, что подслушивать грешно. А уж если подслушал что-то, что разоблачает тебя самого - тем более лучше помалкивать и не позориться», - говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что заявления о том, что такие разговоры якобы «противоречат интересам ЕС и всех его граждан» остаются на совести автора. Таким образом, Брюссель показал свою тревогу из-за продуктивного диалога между Москвой и Будапештом потому как в блоке закрывают глаза на зверства со стороны киевского режима. В то время как РФ и Венгрия выступают против этого.

Ранее Лавров заявил, что некоторые страны «потеряли берега», провозглашая свои права на те или иные чужие территории. По его словам, Такие государства не утруждают себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания.

#в стране и мире #Сергей Лавров #Еврокомиссия #Петер Сийярто #утечка телефонного разговора
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
