Европейским журналистам не следовало сливать частные телефонные разговоры. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова пресс-секретаря ЕК Паулы Пинью об утечке диалога с венгерским коллегой Петером Сийярто.

«Родители должны были научить нынешних европейских ньюсмейкеров, что подслушивать грешно. А уж если подслушал что-то, что разоблачает тебя самого - тем более лучше помалкивать и не позориться», - говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что заявления о том, что такие разговоры якобы «противоречат интересам ЕС и всех его граждан» остаются на совести автора. Таким образом, Брюссель показал свою тревогу из-за продуктивного диалога между Москвой и Будапештом потому как в блоке закрывают глаза на зверства со стороны киевского режима. В то время как РФ и Венгрия выступают против этого.

Ранее Лавров заявил, что некоторые страны «потеряли берега», провозглашая свои права на те или иные чужие территории. По его словам, Такие государства не утруждают себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания.