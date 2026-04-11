Появились кадры прибытия российских военнослужащих на родину

Очередная партия вернувшихся из плена военнослужащих прибыла на родину в рамках обмена с украинской стороной. Кадры прибытия бойцов в Россию оказались в распоряжении «Звезды».

Борт приземлился в Подмосковье. Некоторые пока еще не осознали до конца, что все закончилось. А другие уже успели созвониться со своими близкими.

«Пока еще не понял. Надо несколько дней, чтобы в себя прийти», - признался один из военнослужащих.

Другой сразу позвонил домой и пообщался с близкими. Бойцы рассказали, что держаться в плену у противника им помогали вера и надежда.

Изначально российские военнослужащие прибыли в Белоруссию. Там их осмотрели врачи, после чего бойцы отправились в Россию.