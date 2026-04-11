Сфотографировать достопримечательности Будапешта и сделать так, чтобы в кадр не попала политическая агитация, сегодня практически невозможно - баннеры и плакаты встречаются буквально на каждом шагу. А все из-за грядущих выборов.

В гонке принимают участие пять партий, но главными претендентами на победу считаются две: правящая вот уже больше 15 лет «Фидес» во главе с Виктором Орбаном и оппозиционная «Тиса», которую возглавляет Петр Мадьяр.

Нынешний премьер-министр в своей предвыборной агитации делает ставку на антивоенные и антиукраинские настроения в стране, обвиняя Мадьяра в связях с Зеленским. Об этом красноречиво сообщают баннеры, развешенные буквально на каждом углу - по соседству с фото главы партии «Тиса» портрет главы киевского режима, а под ними подпись: «Их нужно остановить».

Помимо плакатов, на улицах Будапешта можно встретить листовки, которые агитаторы Орбана раздают прохожим. Они выполнены в виде платёжной квитанции и призваны настроить граждан против оппозиции. Надпись гласит: «Ваше неправильное решение приведет к росту цен и налогов».

От сторонников «Тисы» же, в свою очередь, на улице можно получить магнитики с лозунгом: «"Тиса" за работающую страну» - намекающим на то, что система Орбана нежизнеспособна. В целом вся предвыборная кампания Петра Мадьяра строится на внутренних проблемах страны: борьба с коррупцией, социальная поддержка граждан, отказ от государственной пропаганды.

По телевидению и на улицах сегодня в основном реклама в поддержку нынешнего премьер-министра. На этом факте часто делает акцент Мадьяр во время своих регулярных выступлений на митингах - физических агитматериалов у него заметно меньше. Главная площадка лидера оппозиции - соцсети. Через них ему удалось объединить вокруг себя, главным образом, венгерскую молодежь.

Столь напряженные выборы в Венгрии проходят впервые за 16 лет. Оппозиционные опросы говорят о вероятной победе Петра Мадьяра - проправительственные утверждают, что большинство за Орбана.

«Последние 16-20 лет были однозначные результаты - «Фидес» выиграет. Вопрос был только в том, получат ли они две трети мандатов или просто победят. И сегодня из-за этой ситуации в стране очень напряженное настроение. В обществе чувствуются сильная напряженность и ненависть, и это очень плохой признак», - рассказал корреспонденту «Звезды» местный журналист Габор Штир.

Еще один инструмент Орбана в предвыборной борьбе – это социальная поддержка. Сегодня в Венгрии самая низкая стоимость бензина в Европе - в преддверии выборов премьер ограничил цены на топливо и теперь литр бензина обойдется в 595 форинтов(около 150 рублей). Кризис энергоресурсов серьезно ударил по стране - во многом из-за остановки транзита по нефтепроводу «Дружба», по которому в Венгрию поступало более половины объемов топлива. Киев перекрыл вентиль в конце января - как утверждает Зеленский, из-за повреждений. При этом эксперты из ЕС, которые приехали на Украину для проверки причин остановки транзита несколько недель назад, так и не получили доступ к объекту.

При этом, одно из программных обещаний Мадьяра - отказ от российских энергоресурсов и возврат к проевропейской позиции. Орбана он открыто называет «марионеткой Москвы». Орбан же, в свою очередь, обвиняет Киев в попытке спровоцировать в стране топливный кризис, который станет поводом для недовольства граждан политикой действующей власти.

Несмотря на то, что позиции Орбана и Мадьяра по заблокированному кредиту для Киева и перспективам членства Украины в ЕС близки, в Брюсселе Цели предпочли бы видеть новым премьером именно Мадьяра. Там, как и в Киеве, ожидают, что он не станет блокировать введение новых антироссийских санкций и вообще будет более сговорчивым, чем Орбан.

Пока же оппоненты обмениваются обвинениями и обвиняют внешние силы во вмешательстве. Новый повод оппозиции подкинул президент США Дональд Трамп, прямо призвавший венгров голосовать за Орбана, назвав его настоящим другом, борцом и победителем, и заявив, что полностью поддерживает его переизбрание на пост премьер-министра.

В субботу Венгрию накануне выборов ждет день тишины, когда запрещена любая активная агитация. Никто из экспертов не готов делать прогнозов, касательно того, кто же все-таки сумеет одержать победу. Столь неопределенной ситуации перед выборами в стране не было много лет. И все может измениться в самый последний момент.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтону стало известно о попытках вмешательства Украины в американские выборы президента страны в 2024 году, а также в предстоящие парламентские выборы в Венгрии.