МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США сообщили о прохождении двух военных кораблей через Ормузский пролив

Суда вышли в Персидский залив.
Константин Денисов 11-04-2026 20:24
© Фото: US Navyvia Globallookpress.com

Два американских военных корабля успешно прошли через Ормузский пролив и вышли в Персидский залив. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

«USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) и USS Michael Murphy (DDG 112) прошли через Ормузский пролив и действовали в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению того, чтобы пролив был полностью очищен от морских мин, ранее установленных КСИР», - написал он в соцсети Х.

В свою очередь, иранские власти опровергли эту информацию. Ранее о проникновении американских кораблей в Персидский залив сообщал Axios.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что американцам придется самим разминировать Ормузский пролив, поскольку союзники Штатов отказались помогать Вашингтону.

По информации IRIB, 11 апреля один американский военный корабль пытался войти в Ормузский пролив, но был остановлен КСИР под угрозой огня на поражение.

Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 