В США сообщили о прохождении двух военных кораблей через Ормузский пролив

Два американских военных корабля успешно прошли через Ормузский пролив и вышли в Персидский залив. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

«USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) и USS Michael Murphy (DDG 112) прошли через Ормузский пролив и действовали в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению того, чтобы пролив был полностью очищен от морских мин, ранее установленных КСИР», - написал он в соцсети Х.

В свою очередь, иранские власти опровергли эту информацию. Ранее о проникновении американских кораблей в Персидский залив сообщал Axios.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что американцам придется самим разминировать Ормузский пролив, поскольку союзники Штатов отказались помогать Вашингтону.

По информации IRIB, 11 апреля один американский военный корабль пытался войти в Ормузский пролив, но был остановлен КСИР под угрозой огня на поражение.