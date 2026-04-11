МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Иран не позволил военному кораблю США пройти в Ормузский пролив

КСИР пригрозил открыть огонь по судну в случае отказа подчиниться требованиям.
Константин Денисов 11-04-2026 17:50
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Global Look Press

Военный корабль США пытался пройти Ормузский пролив, но его развернули ВМС КСИР. Об этом сообщает IRIB.

Кораблю выдали предупреждение, что в случае продолжение движения он будет поражен в течение 30 минут.

«Американский эсминец, который пытался пересечь Ормузский пролив без разрешения, начал двигаться в обратном направлении после решительного предупреждения со стороны иранских вооруженных сил», - заявил представитель МИД Ирана Исмаил Бакаи.

О том, что несколько кораблей военного флота США без координации с Ираном пересекли Ормузский пролив на фоне переговоров в Исламабаде, ранее писал портал Axios.

Тем временем Трамп заявил, что Штаты начали расчищать пролив от иранских мин. Он добавил, что делает одолжение странам, «не набравшимся смелости0» избавиться от них самостоятельно.

Ранее сообщалось о том, что нефтяные компании выступили против оплаты за проход Ормузского пролива. Они обратились в Белый дом с просьбой отменить разрешение Ирану взимать деньги за судоходство.

#сша #Иран #ксир #Ормузский пролив #инцидент
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 