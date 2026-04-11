Иран не позволил военному кораблю США пройти в Ормузский пролив

Военный корабль США пытался пройти Ормузский пролив, но его развернули ВМС КСИР. Об этом сообщает IRIB.

Кораблю выдали предупреждение, что в случае продолжение движения он будет поражен в течение 30 минут.

«Американский эсминец, который пытался пересечь Ормузский пролив без разрешения, начал двигаться в обратном направлении после решительного предупреждения со стороны иранских вооруженных сил», - заявил представитель МИД Ирана Исмаил Бакаи.

О том, что несколько кораблей военного флота США без координации с Ираном пересекли Ормузский пролив на фоне переговоров в Исламабаде, ранее писал портал Axios.

Тем временем Трамп заявил, что Штаты начали расчищать пролив от иранских мин. Он добавил, что делает одолжение странам, «не набравшимся смелости0» избавиться от них самостоятельно.

Ранее сообщалось о том, что нефтяные компании выступили против оплаты за проход Ормузского пролива. Они обратились в Белый дом с просьбой отменить разрешение Ирану взимать деньги за судоходство.