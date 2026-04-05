В Роскосмосе сообщили о радиационной опасности полета на Марс

Космонавт преодолев путь от Марса и обратно получит лучевую болезнь.
Андрей Юдин 11-04-2026 18:25
© Фото: Stephen Chung, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал, что при нынешнем развитии технологий полет космонавта на Марс будет сопровождаться получением высокой дозы радиации.

«Человеческий организм, проходя через радиационные пояса и тяжелые заряженные частицы, скорее всего, получит по пути до Марса и обратно лучевую болезнь», - отметил он в эфире Первого канала.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что власти России выделят 4,5 триллиона рублей в космическую отрасль. Средства направят на создание многоразовых ракет, российской орбитальной станции и расширение спутниковой группировки.

Также генеральный директор Росатома Алексей Лихачев отметил, что к середине 2030-х годов на Луну доставят атомную станцию для нужд исследователей лунной программы.

#космос #радиация #роскосмос #Марс
