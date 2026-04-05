Минобороны России сообщило о возвращении из плена 175 военнослужащих

Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны.
Вместе с бойцами на родину вернулись семь жителей Курской области, которых киевский режим незаконно удерживал. Россияне находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь, добавили в ведомстве.
Военнослужащих доставят в Россию, где они будут проходить реабилитацию в госпиталях Минобороны. Посредниками обмена выступили представители Объединенных Арабских Эмиратов, подчеркнули в министерстве.
Ранее в марте Минобороны сообщило о возвращении 500 российских военнослужащих с территории, подконтрольной Украине.
