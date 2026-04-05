В Кремле заявили, что видели заявления Зеленского о готовности к перемирию

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие до конца воскресенья.
Константин Денисов 10-04-2026 16:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Кремль видел заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности на пасхальное перемирие, предложенное президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы также видели заявления Зеленского о том, что украинская сторона последует этому примеру», - сказал Песков.

Накануне Путин объявил пасхальное перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. По его приказу боевые действия на всех направлениях будут остановлены, однако войска будут пристально следить за возможными провокациями со стороны ВСУ.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сам заводил речь о пасхальном перемирии, на что Песков ответил, что Киев отчаянно нуждается в паузе на фронте.

