Эксперт: НАТО не обязана помогать США в конфликте на Ближнем Востоке

Ранее В ЕС объяснили отказ принимать участие в боевых действиях в Иране на стороне США.
Константин Денисов 11-04-2026 15:50
© Фото: Sascha Steinach dpa-Zentralbild, Global Look Press

НАТО не обязана помогать США в проведении операции на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявил ведущий научный сотрудник Центра координации исследований Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.

«С НАТО действительно здесь надо согласиться. Она и не обязана вмешиваться, скажем так, в участие в конфликте на других удаленных территориях. Это все-таки союз, альянс, который в принципе предназначен именно для решения вопросов коллективной обороны именно в Европе. И здесь понятна логика европейцев», - пояснил Ермаков.

Однако и американцы имеют право требовать от НАТО больше участия, поскольку по сути полностью финансируют и обеспечивают союз. По мнению эксперта, дело движется к серьезному разговору Вашингтона с НАТО по вопросу разграничения полномочий.

Что касается возможного выхода США из НАТО, Ермаков отметил, что сделать это Белому будет тяжело не только потому, что две трети альянса должны проголосовать за, но и потому, что внутри США также немало противников этой идеи.

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас объяснила, что НАТО не помогает США в Иране, поскольку занята конфликтом на Украине. Каллас подчеркнула, что восточные страны, помощи которым требует Дональд Трамп, не помогали ЕС и ВСУ. В свою очередь, The Times писала о том, страны ЕС согласны на все, лишь бы США не вышли из НАТО.

#Украина #НАТО #сша #ЕС #Ближний Восток #наш эксклюзив #кая каллас
