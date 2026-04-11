Бойцы «Востока» провели интенсивные тренировки после возвращения с передовой

Штурмовики группировки войск «Восток» после боевой операции провели «работу над ошибками» на полигоне в тыловом районе. Несколько дней назад они вернулись с очередной боевой задачи на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

Условия здесь максимально приближены к боевым. Штурмовые группы преодолевают колючую проволоку и путанку. Все в дыму. Практически ничего не видно. Но нужно действовать и уничтожать условного противника, рассказал корреспондент «Звезды» Андрей Вакула.

Бойцы прикрывают друг друга. Автоматную стрельбу перебивают взрывы мин и гранат. Акцент делают на тактику и огневую подготовку. Вспоминают особенности стрелкового боя, которого так боится противник.

«Тактика, она меняется каждые 3 месяца. Примерно. Раньше мы могли ротой заходить спокойно. Было очень хорошо. А сейчас уже очень тяжеловато группами заходить. Сейчас больше делаем акцент заходить мало. И начинаем работать на выносливость», - сказал стрелок с позывным Мальвина.

Каждый день бойцы проходят под 30 километров. И важно это делать скрытно, чтобы дроны не увидели. Тренировки проходят совместно с расчетами беспилотных систем. Они имитируют атаки противника.

«Точки, где обучают, как правильно уклоняться, уходить от сбросов, от камикадзе. Если обнаружили вражеские дроны, поражаем их и продвигаемся дальше», - рассказал заместитель командира взвода с позывным Читинец.

Горящие покрышки, техника и дроны создают эффект реального боя и помогают сформировать устойчивость к стрессу. Минные поля, несколько полос препятствий с окопами и блиндажами. На полигоне даже деревню выстроили.

«Если ставится задача зайти, забрать какой-то населенный пункт или также определенный квадрат лесополос, то есть моделируется именно сама полоса, также поселок, улица, это все строится моделью, на них отрабатывается. Причем отрабатывается не одна модель штурма, а несколько моделей в разных вариантах», - рассказал разведчик-пулемётчик с позывным Бура.

У большинства парней, кто здесь тренируется, за плечами большой боевой опыт. Командир штурмовой группы с позывным Праздник когда-то был машинистом электровоза. Добровольцем ушел на СВО. Он награждён четырьмя орденами мужества и звездой героя Донецкой народной республики.

«Штурмовали лесополку. Там получилось так, что остался выполнять задачу один. Все в одно лицо зачистил, опорник взял, уже есть пленный солдат ВСУ. Держался 8 часов в обороне», - рассказал командир штурмовой группы с позывным Праздник.

Подготовка на полигоне, или как говорят бойцы повышение квалификации, продлится месяц. Затем штурмовые группы уже в усиленном составе, вместе с парнями для которых это будет первая боевая задача, отправятся на передовую.