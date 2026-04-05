Бувальцев рассказал об особенностях полигонов для боевой подготовки

Генерал-полковник Иван Бувальцев особенно отметил разнообразный набор учебных мест. Так, военнослужащие обучаются тактической медицине, а также отрабатывают вопросы штурма с боевой стрельбой.
Гоар Хачатурян 05-04-2026 13:20
Полигоны Главного управления боевой подготовки ВС РФ постоянно обновляются для моделирования оперативно-тактической обстановки. Они отличаются не только более удобными пунктами управления, пунктами обогрева личного состава, но и целым рядом других объектов - их на одном полигоне может насчитываться до 25. Об этом в эфире «Военной приемки» с Алексеем Егоровым рассказал начальник ГУБП генерал-полковник Иван Бувальцев.

«Отличается набором учебных мест: по тактической медицине, по покиданию экипажа, качалки для снайперов, оборудованные опорные пункты, где отрабатываются вопросы штурма с боевой стрельбой», - отметил он.

Это четкое реагирование в короткие сроки на то, что сегодня необходимо при ведении боевых действий, в том числе в ходе специальной военной операции, добавил генерал-полковник. География полигонов Главного управления боевой подготовки ВС РФ - от Сахалина до Калининграда.

Это интервью с Иваном Бувальцевым было снято в том же ангаре, где три года назад «Военная приемка» показывала тренажеры, на которых готовили специалистов по управлению FPV-дронами, расчеты переносных зенитных ракетных комплексов, экипажи боевых машин пехоты и танков.

Эта подготовка и сейчас продолжается, но поменялся состав тренажерных комплексов. Теперь акцент делается на беспилотники. Что касается бронетехники, то теперь обязательным элементом программы подготовки стала отработка навыков покидания боевой машины.

#ВС РФ #полигоны #боевая подготовка #наш эксклюзив #Иван Бувальцев #главное управление боевой подготовки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
