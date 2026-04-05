В Турции потребовали 4 596 лет заключения для Нетаньяху и его приспешников

Турецкие прокуроры потребовали в общей сложности до 4 596 лет лишения свободы для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных чиновников страны. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Среди обвиняемых фигурируют также министр обороны Израиля Исраэль Кац, его предшественник на посту Йоав Галлант, министр по делам наследия Амичай Элияху и другие.

Дело уже направлено в стамбульский суд. Минимальный запрашиваемое стороной обвинения тюремный срок для фигурантов составляет 1102 года.

Израильские чиновники обвиняются в преступлениях против человечности, геноциде и других.

Напомним, что Турция и Израиль приостановили торговые отношения. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал поддерживать любые страны, которые сталкиваются с агрессией со стороны ЦАХАЛ.