Россиян предупредили о новой схеме мошенников с открытками к Пасхе

Аферисты присылают файл с «открыткой», после чего крадут доступы к аккаунтам или заражают устройство.
Вероника Левшина 10-04-2026 03:13
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с пасхальными открытками. Об этом сообщил RT со ссылкой на руководителя проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофея Воронина.

Злоумышленники рассылают файлы с открыткой или поздравлением, которые предлагается скачать на телефон. В поздравлении может фигурировать фраза: «Открытка доступна по ссылке».

«Целью такой рассылки является попытка заразить устройства пользователей вредоносными программами или украсть доступы к различным аккаунтам», - объяснил Воронин.

Для скачивания «открытки» аферисты просят ввести данные от входа в аккаунт, после чего взламывают его.

Киберэксперт рассказал, как уберечь себя от мошенников. Во-первых, не скачивать и не открывать файлы неизвестных форматов, даже если отправитель - родственник или знакомый, так как чаще всего после взлома одного аккаунта рассылка идёт по его списку контактов. Во-вторых, Воронин советует не переходить по ссылкам, особенно если для открытия «поздравления» нужно ввести личные данные или пройти «авторизацию».

Ранее в преддверии Дня космонавтики выросло число афер, связанных с космической темой. Аферисты часто организовывают продажу недействительных билетов на экскурсии в космические центры или торгуют оригинальными деталями от космических кораблей, образцами лунного грунта и метеоритами, которые в действительности оказываются обычными камнями или имитациями.

#в стране и мире #Пасха #Мошенники #киберпреступники #открытки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
