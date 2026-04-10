Россиян предупредили о новой схеме мошенников с открытками к Пасхе

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с пасхальными открытками. Об этом сообщил RT со ссылкой на руководителя проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофея Воронина.

Злоумышленники рассылают файлы с открыткой или поздравлением, которые предлагается скачать на телефон. В поздравлении может фигурировать фраза: «Открытка доступна по ссылке».

«Целью такой рассылки является попытка заразить устройства пользователей вредоносными программами или украсть доступы к различным аккаунтам», - объяснил Воронин.

Для скачивания «открытки» аферисты просят ввести данные от входа в аккаунт, после чего взламывают его.

Киберэксперт рассказал, как уберечь себя от мошенников. Во-первых, не скачивать и не открывать файлы неизвестных форматов, даже если отправитель - родственник или знакомый, так как чаще всего после взлома одного аккаунта рассылка идёт по его списку контактов. Во-вторых, Воронин советует не переходить по ссылкам, особенно если для открытия «поздравления» нужно ввести личные данные или пройти «авторизацию».

Ранее в преддверии Дня космонавтики выросло число афер, связанных с космической темой. Аферисты часто организовывают продажу недействительных билетов на экскурсии в космические центры или торгуют оригинальными деталями от космических кораблей, образцами лунного грунта и метеоритами, которые в действительности оказываются обычными камнями или имитациями.