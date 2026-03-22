Около 20 домов затопило в Дагестане после мощных ливней

Десятки тысяч жителей остались без электричества.
Константин Денисов 28-03-2026 14:26
© Фото: chpdagestan, Telegram

Около 20 домов затопило в результате мощных ливней в разных районах Дагестана. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

В Махачкале улицы превратились в озера, уровень воды достиг 1,5 метра, подтопило около 20 частных домов. Спасатели эвакуировали 83 человека, в том числе троих детей. Электричество пропало у 60 тысяч жителей.

В Дербенте реки, вышедшие из берегов, затопили дороги. Поток воды сносит и переворачивает автомобили. В Хасавюрте разрушился железнодорожный мост.

Дожди идут с вечера 27 марта и сопровождаются сильным ветром. За сутки в регионе выпало более 50 мм осадков - это рекорд за последние 107 лет, превысивший показатели марта 1919 года.

Ранее климатолог Владимир Клименко в беседе со «Звездой» призвал россиян готовиться к экстремальному лету. По его словам, в ряде регионов страны периоды аномального тепла будут сменяться тропическими ливнями и резким похолоданием.

#в стране и мире #Дагестан #Погода #МЧС #Электричество #ливни
