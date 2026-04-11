Дом главы OpenAI пытались поджечь с помощью зажигательной смеси

В дом Сэма Альтмана - главы компании OpenAI, создавшей нейросеть ChatGPT, бросили бутылку с зажигательной смесью. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителей разработчика.

Сообщается, что инцидент произошел в Сан-Франциско - нападавший был оперативно задержан сотрудниками полиции.

«Рано утром кто-то бросил "коктейль Молотова" в дом Сэма Альтмана, а также выступил с угрозами в адрес нашей штаб-квартиры в Сан-Франциско. К счастью, никто не пострадал», - рассказали в пресс-службе.

Ранее бутылки с зажигательной смесью были применены при нападении на здание «Русского дома» в Праге. Тогда, в результате атаки, здание получило незначительные повреждения.