МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Русский дом в Праге закидали бутылками с зажигательной смесью

О нападении сообщила полиция Чехии.
Константин Денисов 27-03-2026 10:17
© Фото: @PolicieCZ, Х

Русский дом в Праге закидали бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщила пресс-служба чешской полиции.

«Мы разыскиваем преступника, подозреваемого в нанесении ущерба чужому имуществу», - говорится в сообщении.

Здание получило незначительные повреждения. Другие подробности пока неизвестны.

Атаки на посольства России в разных европейских странах происходят с определенной периодичностью. Так, в Стокгольме дроны сбрасывают во двор российского диппредставительства емкости с краской. После подобного инцидента в сентябре 2025 года власти Швеции вводили бесполетный режим над территорией посольства РФ.

#в стране и мире #чехия #прага #Посольство РФ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 