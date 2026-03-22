Русский дом в Праге закидали бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщила пресс-служба чешской полиции.

«Мы разыскиваем преступника, подозреваемого в нанесении ущерба чужому имуществу», - говорится в сообщении.

Здание получило незначительные повреждения. Другие подробности пока неизвестны.

Атаки на посольства России в разных европейских странах происходят с определенной периодичностью. Так, в Стокгольме дроны сбрасывают во двор российского диппредставительства емкости с краской. После подобного инцидента в сентябре 2025 года власти Швеции вводили бесполетный режим над территорией посольства РФ.