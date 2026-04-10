В Волгоградской области пять домов повреждены в результате атаки БПЛА

Возгораний и пострадавших нет.
Вероника Левшина 10-04-2026 05:36
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

В Волгоградской области пять жилых домов получили повреждения в результате падения обломков сбитых силами ПВО украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

«В Суровикинском районе повреждены пять индивидуальных жилых домовладений. В Красноармейском районе зафиксировано падение осколков... Возгораний и пострадавших нет», - заявил он.

Глава региона также поручил местным службам провести восстановительные работы. Бочаров назвал эту атаку «террористическим» актом.

Напомним, ночью, 9 апреля, российские военнослужащие сбили над регионами РФ 69 украинских беспилотников. Средства ПВО сработали в Курской и Астраханской областях, а также в Краснодарском крае. Кроме того, подтверждено уничтожение БПЛА над акваторией Азовского моря.

Накануне президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. На этот период министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герсимову отданы указания остановить боевые действия на всех направлениях, а войскам - быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

