Рябков: недовольство США не заставит Россию покинуть Западное полушарие

По словам замминистра иностранных дел, сегодня Вашингтон буквально одержим идеей вытеснить РФ и Китай из региона.
Тимур Юсупов 10-04-2026 04:43
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости

Россия не собирается покидать Западное полушарие, несмотря на недовольство Вашингтона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе своего визита на Кубу.

Дипломат отметил, что США одержимы стойким желанием вытеснить РФ и Китай из региона, однако Москва не собирается обращать внимание на требования своих оппонентов.

«Россия не собирается уходить из западного полушария, что бы там ни говорили в Вашингтоне», - подчеркнул Рябков.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна заинтересована в диалоге с США только в том случае, если те не будут диктовать никаких предварительных условий. По словам главы государства, Штаты не вправе диктовать Гаване, какие изменения в ее политическую систему ей следует вносить.

