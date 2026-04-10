Рябков: недовольство США не заставит Россию покинуть Западное полушарие

Россия не собирается покидать Западное полушарие, несмотря на недовольство Вашингтона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе своего визита на Кубу.

Дипломат отметил, что США одержимы стойким желанием вытеснить РФ и Китай из региона, однако Москва не собирается обращать внимание на требования своих оппонентов.

«Россия не собирается уходить из западного полушария, что бы там ни говорили в Вашингтоне», - подчеркнул Рябков.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна заинтересована в диалоге с США только в том случае, если те не будут диктовать никаких предварительных условий. По словам главы государства, Штаты не вправе диктовать Гаване, какие изменения в ее политическую систему ей следует вносить.