Tasnim: Иран не начнет переговоры, пока продолжаются атаки по Ливану

Агентство также опровергло слух о прибытии иранской переговорной группы в Исламабад.
Вероника Левшина 10-04-2026 02:39
© Фото: Marwan Naamani, dpa, Global Look Press

Иран не намерен возвращаться к переговорам, пока продолжаются атаки на Ливан. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Сообщения некоторых СМИ о том, что иранская переговорная группа прибыла в Исламабад, Пакистан, для переговоров с американцами, являются абсолютно ложными», - отметил источник агентства.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил министрам начать мирные переговоры с Ливаном. Как сообщила пресс-служба премьера, переговоры будут сосредоточены на разоружении «Хезболлы» и установлении мирных отношений между Израилем и Ливаном.

Напомним, после соглашения о двухнедельном прекращении огня израильская авиация нанесла удары по югу Ливана. В результате атаки погибли 254 человека.

#Пакистан #сша #Израиль #Иран #переговоры #ливан #атака
