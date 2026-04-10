Tasnim: Иран не начнет переговоры, пока продолжаются атаки по Ливану

Иран не намерен возвращаться к переговорам, пока продолжаются атаки на Ливан. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Сообщения некоторых СМИ о том, что иранская переговорная группа прибыла в Исламабад, Пакистан, для переговоров с американцами, являются абсолютно ложными», - отметил источник агентства.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил министрам начать мирные переговоры с Ливаном. Как сообщила пресс-служба премьера, переговоры будут сосредоточены на разоружении «Хезболлы» и установлении мирных отношений между Израилем и Ливаном.

Напомним, после соглашения о двухнедельном прекращении огня израильская авиация нанесла удары по югу Ливана. В результате атаки погибли 254 человека.