Трамп назвал Кубу следующей целью США

Куба станет следующей целью США. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

«Я говорил, что их (вооруженные силы США - Прим. ред.) не придется использовать, но иногда приходится их задействовать. И, кстати говоря, Куба следующая», - сказал он, выступая на инвестиционном форуме в штате Майами.

Глава государства не стал уточнять детали дальнейших действий Вашингтона. Затем Трамп призвал СМИ игнорировать это заявление.

Ранее заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил о подготовке вооруженных сил республики к возможному вторжению со стороны США. По его словам, Гавана до последнего верит, что Вашингтон не будет нападать.