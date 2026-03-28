Трамп назвал Кубу следующей целью США

Подробностей американский лидер не стал раскрывать.
Глеб Владовский 28-03-2026 01:51
© Фото: Admedia, Globallookpress

Куба станет следующей целью США. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

«Я говорил, что их (вооруженные силы США - Прим. ред.) не придется использовать, но иногда приходится их задействовать. И, кстати говоря, Куба следующая», - сказал он, выступая на инвестиционном форуме в штате Майами.

Глава государства не стал уточнять детали дальнейших действий Вашингтона. Затем Трамп призвал СМИ игнорировать это заявление.

Ранее заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил о подготовке вооруженных сил республики к возможному вторжению со стороны США. По его словам, Гавана до последнего верит, что Вашингтон не будет нападать.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
