Глава NASA Айзекман намерен посетить запуск «Союза» с Байконура

Глава NASA Джаред Айзекман намерен лично посетить следующий запуск корабля «Союз» с Байконура. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также в заявлении говорится о том, что Айзекман намерен продолжить встречи с главами космических ведомств тех государств, представители которых летают вместе с американскими космонавтами на МКС. Таким образом, не исключена личная встреча главы NASA с Дмитрием Бакановым.

В составе экипажа корабля «Союз МС-29» вместе с россиянами Петром Дубровым и Анной Кикиной отправится американец Анил Менон. Зпуск состоится не раньше июля 2026 года.

В феврале 2026 года российский космонавт Андрей Федяев в составе американского корабля Crew Dragon отправился на МКС вместе со своими американскими коллегами Джессикой Меир и Джеком Хэтэуэем, а также француженкой Софи Адено.