Глава NASA Айзекман намерен посетить запуск «Союза» с Байконура

Россия и США восстанавливают сотрудничество в космической сфере.
Константин Денисов 10-04-2026 22:43
© Фото: NASABill Ingalls, Global Look Press

Глава NASA Джаред Айзекман намерен лично посетить следующий запуск корабля «Союз» с Байконура. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также в заявлении говорится о том, что Айзекман намерен продолжить встречи с главами космических ведомств тех государств, представители которых летают вместе с американскими космонавтами на МКС. Таким образом, не исключена личная встреча главы NASA с Дмитрием Бакановым.

В составе экипажа корабля «Союз МС-29» вместе с россиянами Петром Дубровым и Анной Кикиной отправится американец Анил Менон. Зпуск состоится не раньше июля 2026 года.

В феврале 2026 года российский космонавт Андрей Федяев в составе американского корабля Crew Dragon отправился на МКС вместе со своими американскими коллегами Джессикой Меир и Джеком Хэтэуэем, а также француженкой Софи Адено.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
