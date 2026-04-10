Вступившего в БАРС замглавы Минцифры Заренина отстранили от должности

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин приостановил службу замглавы Минцифры России Андрея Зарениа. С текстом распоряжения можно ознакомиться на правовом портале.

«Приостановить федеральную государственную гражданскую службу заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Заренина Андрея Александровича», - говорится в нем.

Ранее стало известно о том, что Заренин вступил в добровольческий отряд БАРС-Курск. Чиновник и ранее оказывал бойцам различную поддержку, включая доставку гуманитарной помощи, техники и оказывал волонтерские услуги.

В БАРСе Заренин будет заниматься беспилотными системами. В его обязанности входят развитие и применение своих БПЛА, а также нейтрализация дронов противника.

Ранее бойцы БАРСа группировки «Восток» были удостоены госнаград в зоне СВО. Их бойцам вручил представитель Генштаба ВС РФ и поблагодарил за службу.