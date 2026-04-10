МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вступившего в БАРС замглавы Минцифры Заренина отстранили от должности

Премьер-министр подписал соответствующее распоряжение.
Константин Денисов 10-04-2026 21:17
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин приостановил службу замглавы Минцифры России Андрея Зарениа. С текстом распоряжения можно ознакомиться на правовом портале.

«Приостановить федеральную государственную гражданскую службу заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Заренина Андрея Александровича», - говорится в нем.

Ранее стало известно о том, что Заренин вступил в добровольческий отряд БАРС-Курск. Чиновник и ранее оказывал бойцам различную поддержку, включая доставку гуманитарной помощи, техники и оказывал волонтерские услуги.

В БАРСе Заренин будет заниматься беспилотными системами. В его обязанности входят развитие и применение своих БПЛА, а также нейтрализация дронов противника.

Ранее бойцы БАРСа группировки «Восток» были удостоены госнаград в зоне СВО. Их бойцам вручил представитель Генштаба ВС РФ и поблагодарил за службу.

#в стране и мире #михаил мишустин #барс #Минцифры РФ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 