В Польше сообщили о возможном перемещении армии США ближе к границам РФ

Польские СМИ сообщили о возможной переброске находящихся в Европе войск США ближе в границам России. Такой шаг связан с тем, что Вашингтон не хочет держать американский контингент в тех странах, которые не поддержали США в конфликте на Ближнем Востоке.

В частности, глава Белого дома Дональд Трамп обиделся на Италию, Испанию и Францию и хочет переместить военнослужащих США оттуда в Румынию, Польшу и Литву. Таким образом, армия США окажется у границ с Россией.

«Нам это кажется довольно оптимистичным. Однако я хотел бы напомнить, что уже было несколько запланированных передислокаций американских войск. Как известно, с различной степенью реализации», - предупредил польский полковник Петр Левандовский в интервью Wirtualna Polska.

Существует вероятность, что вопрос передислокации американских войск будет обсуждаться на переговорах главы Генштаба польской армии генерала Веслава Кукулы с командующим армией США в Европе и Африке генералом Кристофером Донахью.

Ранее издание Politico сообщило, что встреча Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте превратилась в поток оскорблений со стороны американского лидера.