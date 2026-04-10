МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В академии РВСН рассказали о роли Р-7 в выведении на орбиту первого спутника

Как отмечают преподаватели, академия напрямую связана с историей первого космического запуска. В составе расчета, который вывел спутник на орбиту 4 октября 1957 года, были выпускники учебного заведения.
Григорий Онипер 10-04-2026 17:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Военной академии РВСН имени Петра Великого рассказали о значении ракеты Р-7 в истории освоения космоса - об этом в своем сюжете сообщил корреспондент Григорий Онипер. Именно эта боевая ракета в 1957 году вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли.

Сегодня в академии готовят специалистов, отвечающих за ракетно-ядерный щит страны, однако здесь же изучают и космическое наследие. Курсанты знакомятся с техникой в специализированных аудиториях, где представлены десятки уникальных образцов.

В аудитории имени Циолковского собрано более 30 экспонатов космической техники. Некоторые из них можно изучать не только снаружи, но и изнутри. Среди них - аппарат серии 3МВ, с помощью которого в 1965 году впервые получили снимки обратной стороны Луны.

«Самый первый пуск, который состоялся 4 октября 1957 года, не обошелся без нас. Дело в том, что из 280 человек боевого расчета, который запускал первый спутник, 26 офицеров были выпускниками нашей академии», - сказал доцент кафедры Военной академии РВСН Демьян Макаренко.

Отдельная экспозиция посвящена ракетам стратегического назначения. Здесь представлены как ранние образцы, так и современные комплексы, включая новейший «Авангард».

«Наши курсанты могут наглядно увидеть, как развивалась инженерная мысль наших конструкторов замечательных. Курсанты от ракеты к ракете могут это посмотреть, и эти знания помогут им сформироваться как высококлассным инженерным специалистам», - отметил доцент кафедры Военной академии РВСН Максим Окороков.

В академии подчеркивают, что изучение ракетной и космической техники остается важной частью подготовки будущих офицеров, от которых зависит развитие стратегических сил и отечественной космонавтики.

Ранее корреспондент «Звезды» Ярослав Склянной показал работу автотренажеров в Военной академии РВСН.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#космос #ракеты #академия РВСН #наш эксклюзив
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 