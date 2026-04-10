В академии РВСН рассказали о роли Р-7 в выведении на орбиту первого спутника

В Военной академии РВСН имени Петра Великого рассказали о значении ракеты Р-7 в истории освоения космоса - об этом в своем сюжете сообщил корреспондент Григорий Онипер. Именно эта боевая ракета в 1957 году вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли.

Сегодня в академии готовят специалистов, отвечающих за ракетно-ядерный щит страны, однако здесь же изучают и космическое наследие. Курсанты знакомятся с техникой в специализированных аудиториях, где представлены десятки уникальных образцов.

В аудитории имени Циолковского собрано более 30 экспонатов космической техники. Некоторые из них можно изучать не только снаружи, но и изнутри. Среди них - аппарат серии 3МВ, с помощью которого в 1965 году впервые получили снимки обратной стороны Луны.

«Самый первый пуск, который состоялся 4 октября 1957 года, не обошелся без нас. Дело в том, что из 280 человек боевого расчета, который запускал первый спутник, 26 офицеров были выпускниками нашей академии», - сказал доцент кафедры Военной академии РВСН Демьян Макаренко.

Отдельная экспозиция посвящена ракетам стратегического назначения. Здесь представлены как ранние образцы, так и современные комплексы, включая новейший «Авангард».

«Наши курсанты могут наглядно увидеть, как развивалась инженерная мысль наших конструкторов замечательных. Курсанты от ракеты к ракете могут это посмотреть, и эти знания помогут им сформироваться как высококлассным инженерным специалистам», - отметил доцент кафедры Военной академии РВСН Максим Окороков.

В академии подчеркивают, что изучение ракетной и космической техники остается важной частью подготовки будущих офицеров, от которых зависит развитие стратегических сил и отечественной космонавтики.

Ранее корреспондент «Звезды» Ярослав Склянной показал работу автотренажеров в Военной академии РВСН.

