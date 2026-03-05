Корреспондент показал работу автотренажеров в Военной академии РВСН

Корреспондент «Звезды» Ярослав Склянной посетил Военную академию РВСН имени Петра Великого. Ему продемонстрировали процесс обучения курсантов. Одна из важных частей - обучение вождению автомобиля.

Специализированные машины на базе КамАЗов - одни из самых распространенных в РВСН. Каждый курсант по выпуску должен уметь управлять таким автомобилем. Поэтому при окончании учебного заведения они сдают на водительские права категории С.

Среди обучающихся есть и девушки, в основном прошедшие кадетское обучение.

«У девчонок, знаете, выражена мотивация в плане обучения. Им больше дает ее какая-то военная составляющая, Вооруженные силы. И это дает им более требовательный подход к себе. К более старательному обучению», - поделился старший преподаватель Алексей.

Специализированные тренажеры на базе кабин КамАЗов позволяют прочувствовать вождение машины на льду и в грязи, а также ощутить реальные габариты машины.

Ранее подготовку к пуску межконтинентальной ракеты «Ярс» показали на видео. Погрузка ракеты «Ярс» в шахту - очень сложный процесс. Он требует ювелирной точности. Весь процесс занимает несколько часов, однако пуск происходит за считаные секунды.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.