МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Корреспондент показал работу автотренажеров в Военной академии РВСН

Тренажеры реалистично имитируют работу подвески, давая курсантам возможность получить реальные ощущения от вождения.
Ярослав Склянной 05-03-2026 14:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Ярослав Склянной посетил Военную академию РВСН имени Петра Великого. Ему продемонстрировали процесс обучения курсантов. Одна из важных частей - обучение вождению автомобиля. 

Специализированные машины на базе КамАЗов - одни из самых распространенных в РВСН. Каждый курсант по выпуску должен уметь управлять таким автомобилем. Поэтому при окончании учебного заведения они сдают на водительские права категории С.

Среди обучающихся есть и девушки, в основном прошедшие кадетское обучение. 

«У девчонок, знаете, выражена мотивация в плане обучения. Им больше дает ее какая-то военная составляющая, Вооруженные силы. И это дает им более требовательный подход к себе. К более старательному обучению», - поделился старший преподаватель Алексей. 

Специализированные тренажеры на базе кабин КамАЗов позволяют прочувствовать вождение машины на льду и в грязи, а также ощутить реальные габариты машины. 

Ранее подготовку к пуску межконтинентальной ракеты «Ярс» показали на видео. Погрузка ракеты «Ярс» в шахту - очень сложный процесс. Он требует ювелирной точности. Весь процесс занимает несколько часов, однако пуск происходит за считаные секунды.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#курсанты #тренажеры #академия РВСН #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 