Су-34 нанес удар по пункту управления БПЛА в интересах группировки «Запад»

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по личному составу и пункту управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад». Об этом сообщили в Минобороны России.

На опубликованных кадрах видно, как самолет готовят к боевому вылету. Под крыльями размещены авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции.

Далее показан взлет машины и работа летчиков уже в воздухе. Полет проходит на высоте, экипаж контролирует параметры и ведет самолет к цели. Также на видео зафиксирован момент применения боеприпасов - бомбы сходят с подвески и уходят к заданным координатам.

После выполнения задачи экипаж получил подтверждение об уничтожении цели и благополучно вернулся на аэродром базирования.

