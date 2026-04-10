Су-34 нанес удар по пункту управления БПЛА в интересах группировки «Запад»

Удар наносился с использованием авиабомб с УМПК, что позволяет поражать цели с безопасной дистанции.
10-04-2026 15:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по личному составу и пункту управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад». Об этом сообщили в Минобороны России.

На опубликованных кадрах видно, как самолет готовят к боевому вылету. Под крыльями размещены авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции.

Далее показан взлет машины и работа летчиков уже в воздухе. Полет проходит на высоте, экипаж контролирует параметры и ведет самолет к цели. Также на видео зафиксирован момент применения боеприпасов - бомбы сходят с подвески и уходят к заданным координатам.

После выполнения задачи экипаж получил подтверждение об уничтожении цели и благополучно вернулся на аэродром базирования.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#су-34 #Запад #спецоперация #УМПК
