CBS: выжившие в Кувейте военные США заявили, что базу не прикрыли с воздуха

Никакой укрепленной обороны не было, и командование об этом знало, утверждают они.
Дима Иванов 10-04-2026 14:43
© Фото: Asad, XinHua, Global Look Press

Американские военнослужащие, которые выжили после удара Ирана по базе в Кувейте, опровергли версию главы Пентагона Пита Хегсета. Они заявили, что их подразделение оказалось в опасном положении, пишет CBS.

Выжившие солдаты армии США впервые публично выступили с критикой официальной позиции Пентагона. Они рассказали, что их подразделение из 103-й команды обеспечения оставили без надлежащей защиты во время иранского удара беспилотником 1 марта 2026 года по порту Шуайба в Кувейте. В результате атаки погибли шесть американских военнослужащих, более 20 получили ранения.

Один из раненых солдат прямо опроверг заявление министра обороны Пита Хегсета, который назвал удар «случайным прорывом» одного беспилотника через укрепленную оборону.

«Рисовать картину, что один прорвался, это ложь. Я хочу, чтобы люди знали, что подразделение не было готово обеспечить какую-либо оборону для себя. Это не было укрепленной позицией», - сказал раненый солдат.

Выжившие подчеркнули, что командование знало о возможной угрозе, но не приняло достаточных мер по защите. Они отметили, что подразделение разместили в неподготовленном месте, которое не имело серьезных укреплений против воздушных ударов.

В ходе операции «Эпическая ярость» США потеряли 13 военнослужащих убитыми, среди них шесть погибли в результате удара беспилотника по тактическому центру обеспечения американских сил в Кувейте, еще шесть разбились во время крушения самолета-заправщика KC-135 над Ираком. Более 300 американских военнослужащих, по данным ABC News, получили ранения. Общая стоимость уничтоженной и поврежденной техники оценивается в миллиарды долларов.

