Экипажи Су-25 уничтожили опорник ВСУ в зоне спецоперации

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт украинских боевиков в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что после проведения боевых вылетов, специалисты провели техобслуживание самолетов и подготовили их для следующих боевых задач.

Ранее сообщалось, что экипаж российского истребителя Су-35С выполнил боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции в интересах группировки войск «Юг».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.