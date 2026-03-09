МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипажи Су-25 уничтожили опорник ВСУ в зоне спецоперации

Удар наносили в зоне ответственности группировки войск «Восток».
09-03-2026 08:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт украинских боевиков в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что после проведения боевых вылетов, специалисты провели техобслуживание самолетов и подготовили их для следующих боевых задач.

Ранее сообщалось, что экипаж российского истребителя Су-35С выполнил боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции в интересах группировки войск «Юг».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#вкс россии #Су-25 #спецоперация #группировка войск «Восток»
