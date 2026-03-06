МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипаж Су-35С прикрыл вертолеты, наносящие удары по боевикам на земле

Боевое дежурство выполнялось в зоне ответственности группировки войск «Юг».
06-03-2026 17:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж российского истребителя Су-35С выполнил боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции в интересах группировки войск «Юг». Об этом сообщает МО РФ. 

В ходе дежурства выполнялось прикрытие вертолетов армейской авиации. Они наносили авиаудары по наземным целям - ими стали живая сила противника и пункты временной дислокации украинских подразделений.

В Минобороны России добавили, что летчики оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты в любую погоду. При этом самолеты несут на себе различные типы авиационных вооружений.

Ранее сообщалось, что истребитель-бомбардировщик Су-34 ликвидировал боевиков ВСУ в зоне спецоперации. В тот раз авиационный удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр». Экипаж применил авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#вкс россии #спецоперация #су-35с #группировка юг
